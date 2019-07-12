Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой

Полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor показали из кабины самолета P-51 Mustang времен Второй Мировой войны. Ролик был опубликован в Сети.

Полет состоялся в американском городе Батл-Крик, штат Мичиган. Как видно на кадрах, он прошел на небольшой высоте. В комментариях к публикации уточняется, что самолеты не стали развивать высокие скорости.

F-22 Raptor - первый в мире самолет пятого поколения, состоящий на вооружении.