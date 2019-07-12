Лондонский суд заблокировал активы Минца на $572 млн

Банк «Траст», на базе которого был создан Банк непрофильных активов, добился решения Высокого суда Лондона относительно Бориса Минца и его трех сыновей о запрете на отчуждение имущества на 572 миллиона долларов.

«28 июня 2019 году Банк непрофильных активов подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества», - сообщили в банке.

Соистцом в суде выступает банк «Открытие». Иски банков связаны с возможными мошенническими сделками, которые были заключены в преддверии санации банков «Открытие» и «Рост банк».

В 2017 году эти банки купили облигации «О1 Груп Финанс» на сумму примерно 35 миллиардов рублей и 22 миллиарда рублей. Условия этих облигаций говорят об их нерыночном характере и низкой ликвидности: срок погашения облигаций - в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона – основной купон в конце срока. Деньги от продажи облигаций группа О1, которая была на тот момент под контролем Минца, направила на погашение своих кредитов в «Открытии» и «Рост банке».

Таким образом, банки потеряли возможность возврата денежных средств по выданным кредитам. Убытки оцениваются в 572 миллиона долларов.