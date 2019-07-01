В КНДР назвали исторической встречу Трампа и Ким Чен Ына

Встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на межкорейской границе в КНДР назвали исторической, о чем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее стало известно, что лидеры двух государств при встрече пожали друг другу руки, пересекли границу КНДР и вернулись на южную сторону демилитаризованной зоны. Таким образом Дональд Трамп стал первым президентом США, кто пересек границу Северной Кореи.

В ходе встречи Трамп выразил готовность пригласить Ким Чен Ына в Соединенные Штаты Америки, назвав день его будущего приезда великим для всего мира. В свою очередь северокорейский лидер пригласил главу США в Пхеньян.