Финляндия стала новым председателем ЕС

Новым председателем в Евросоюзе с 1 июля стала Финляндия. Теперь, в соответствии с установленными правилами, страна будет занимать данный пост до 31 декабря текущего года.

Согласно заявлению правительства Финляндии, занимая пост председателя ЕС страна намерена уделить внимание укреплению общих ценностей, а также верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Евросоюза.

«Финляндия начинает свое председательство в Европейском союзе, и в этой роли мы сможем повлиять на будущее ЕС», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем в заявлении уточняется, что будущее Евросоюза должно быть «социальным, экономически и экологически устойчивым».

«В лозунге нашего председательства четко сформулирована цель: "Устойчивая Европа - устойчивое будущее"», - отметил премьер-министр страны Антти Ринне.

В заключение финский премьер добавил, что еще одним ключевым приоритетом председательства Финляндии станет глобальное лидерство ЕС в борьбе с климатом.