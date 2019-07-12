«Я сделала все, что могла»: Мэй подвела итоги своей работы

Тереза Мэй дала заключительное интервью как премьер-министр Великобритании.

Он заявила, что уходит с поста без обид и злости и благодарна за возможность послужить своей стране.

Политик призналась: поражение по выходу Британии из Евросоюза далось ей тяжело. Напомним, ее сделка с Брюсселем трижды была отменена.

Мэй рассказала, что ее обвиняли и те, кто выступал за Brexit, и те, кто против. Одни обвиняли ее в излишней жесткости, другие - в излишней лояльности.

«Я сделала все, что могла, чтобы справиться с этим», - заявила британский премьер.

Говоря о том, что можно было сделать лучше за годы на посту, Мэй отметила, что кампания на парламентских выборах 2017 года была не успешна. Тогда Консервативная партия лишилась большинства в парламенте.

В противовес Мэй подчеркнула: ей есть чем гордится. Это кампания по борьбе с рабством, политика сокращения пластиковых отходов, снижения выбросов углерода, улучшения охраны психического здоровья.

Кроме того, при Мэй уровень безработицы снизился, а также наблюдался рост зарплат.

Политик заверила в интервью Daily Mail, что она покинет парламент после отставки, а также будет больше времени уделять благотворительности.