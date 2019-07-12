Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Певица латвийского происхождения Лайма Вайкуле рассказала, почему музыкальный исполнитель и продюсер Игорь Крутой обижается на нее.

По ее словам, разногласия начались тогда, когда в Юрмале вместо музыкального конкурса «Новая волна», основателем которого является Крутой, начал свою работу фестиваль «Лайма Рандеву».

«Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла», - сказала певица.

Она отметила, что организовывать фестиваль ей предложили власти Юрмалы, которые поддерживают это и финансово, и морально. Об этом Вайкуле сказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Конкурс «Новая волна» перенесли в Сочи из Юрмалы, где он проводился с момента его основания. Это было связано с тем, что в 2014 году власти Латвии по политическим мотивам запретили въезд в страну некоторым российским исполнителям.