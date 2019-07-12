Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

Пожар на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи удалось полностью потушить. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС РФ по Московской области.

«12 июля 2019 в 01.37 - ликвидация пожара», - говорится в тексте.

Огонь на ТЭЦ вспыхнул 11 июля утром. Предварительная причина взрыва и последующего пожара - прорыв газопровода. Пламя тушили и с земли, и с воздуха.

К 16 часам пожар был локализован.

Позже под завалами обнаружили тело одной погибшей. Всего 13 человек пострадали в ЧП, одного доставили в больницу с ожогами.

Сейчас на месте работают специалисты. Они проливают конструкции и разбирают завалы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.