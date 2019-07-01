СМИ: сирийские ПВО отразили воздушную атаку в Дамаске
Речь идет о серии взрывов, которые прогремели в ночь на понедельник в небе над Дамаском.
© Видео: SANA_Imad_Ali, Twitter © Фото: Ammar Safarjalani imago stock&people, Globallookpress
Воздушная атака на территории сирийских Дамаска и Хомса была отражена. Об этом сообщает агентство SANA.
Вместе с тем известно, что ракетные удары были отражены сирийскими ПВО.
Ранее в СМИ появилась информация о серии мощных взрывов, которые прогремели в небе над Дамаском. При этом первый якобы был громче остальных. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 июля.