Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку
Он отметил, что «сделал то, что должен был сделать».
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Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку.
Он отметил, что «сделал то, что должен был сделать».
В сентябре 2018 года Климов уже собирался досрочно уйти со своего поста из-за критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполненный долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. Гордума тогда назначила датой прекращения полномочий Климова 13 декабря 2018 года, но он отозвал свое заявление, пишет ТАСС.
Выборы главы Комсомольска-на-Амуре пройдут восьмого сентября. Сейчас на этот пост претендуют 23 человека.