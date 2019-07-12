В космос из-под крыла Boeing: видео испытаний Virgin Orbit
После проведения тестов компания планирует использовать новую систему для запуска небольших спутников.
© Видео: Virgin Orbit , Twitter © Фото: Virgin_Orbit , twitter
Аэрокосмическая компания Ричарда Бренсона Virgin Orbit испытала ракету-носитель LauncherOne, запуск которой производился из-под крыла самолета Boeing 747.
Вместо топлива ракету заправили водой и антифризом. Этап испытаний прошел в штатном режиме, ракета приземлилась на авиабазу ВВС США Edwards. Кадры тестов компания опубликовала в своем Twitter.
По задумке LauncherOne должна запускаться из-под крыла авиасудна, не выключая двигатели, а также может выводить небольшие спутники на орбиту. Первый пуск ракеты планируется уже в этом году.