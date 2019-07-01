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СБ ООН обсудит закон о языке на Украине по запросу России

Наталия Майорова
23:26 01.07.2019
Ожидается, что переговоры состоятся уже 16 июля. Россия ранее уже запрашивала соответствующее заседание, однако предложение было заблокировано.
СБ ООН обсудит закон о языке на Украине по запросу России
© Фото: Li Muzi Xinhua, Globallookpress

Совет Безопасности ООН намерен провести заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке. Ожидается, что переговоры состоятся по запросу российской стороны 16 июля. Об этом сообщил вступивший в должность председателя СБ постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра.

«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдет по запросу России 16 июля», - цитирует его слова ТАСС.

Россия ранее уже запрашивала проведение встречи по этой теме. Тогда предложение было заблокировано, поскольку против повестки проголосовали США, Франция, Великобритания, а также Польша, Бельгия и Германия. В то же время ряд проголосовавших против стран объяснили данное решение якобы неподходящим временем для заседания: оно совпало с инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 25 апреля. Позже, 15 мая, его подписал экс-президент Украины Петр Порошенко.

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