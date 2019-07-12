Правительство одобрило изменения в тарифах ОСАГО

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО, его внесут на рассмотрению в Госдуму.

«Проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам», - говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Так, проект закона позволяет страховщикам самим назначать базовые ставки тарифов для клиента в зависимости от его личностных характеристик. При этом ограничения на минимальный и максимальный размер ставки остаются.

Помимо этого, с 2020 года начнется поэтапное исключение страховых коэффициентов, которые связаны с территорией использования транспорта и его техническими свойствами. Кроме того, с первого января следующего года страховая сумма за вред жизни или здоровью увеличится до двух миллионов.