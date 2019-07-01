Москву накроет сильный ветер, град и гроза

МЧС России по городу Москве предупреждает, что в ближайшие часы может начаться сильная гроза, с усилением ветра до 18 метров в секунду, местами может пойти град. Неблагоприятные погодные условия сохраняться до 10 часов утра

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 02 июля на территории г. Москвы ожидается гроза с дождём, местами град, усиление ветра порывами 13-18 м/с», - предупреждают на сайте ведомства.

МЧС рекомендует во время дождя и усиления ветра снижать скорость движения автомобиля, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В ведомстве напоминают, что вспышки молний могут ослепить водителя на дороге, ухудшить видимость и спровоцировать ДТП.

Также не стоит парковать свой автомобиль под деревьями, рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.