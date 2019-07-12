Разрушенный ураганом полуостров Халкидики сняли с коптера

Последствия разрушительного урагана на греческом полуострове Халкидики сняли с коптера.

На кадрах видно, что на пляже перевернуты лежаки и зонтики, разрушены верхние этажи домов, повалены деревья. Ураган длился всего 20 минут, но за это время он успел нанести жителям серьезный ущерб.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием.

В результате ЧП погибли двое россиян: 39-летний мужчина и его двухлетний сын - на их машину упало дерево. Также жертвами стали четыре туриста из Чехии и Румынии, примерно 150 человек получили ранения.