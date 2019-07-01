Террористы пять раз за сутки обстреляли сирийскую Латакию

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали не менее пяти обстрелов со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Эль-Арейм, Сандран, Эль-Харука и Сафсафа провинции Латакия», - сказал руководитель Центра генерал-майор Алексей Бакин на брифинге.

Напомним, что Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь исчисляется 50 тысячами человек.