Замглавы ПФР признался в получении взятки и подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в крупном размере.

«Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», - сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Так как Иванов признал свою вину, он рассчитывает, что 12 июля следствие подаст ходатайство о его аресте в суд. По данным Мельникова, жалоб на условия содержания у замруководителя ПФР нет, пишет ТАСС.