СМИ сообщили о готовящемся перезапуске «Флинтстоунов»
Ремейком культового мультфильма 1960-х займутся на студии Warner Bros.
© Фото: кадр из мульфильма «Флинстоуны»
Кинокомпания Warner Bros. готовит перезапуск мультсериала «Флинстоуны».
Зрители вновь встретятся с давно известными персонажами оригинальной ленты - Фредом, Уилмой, Барни и Бетти.
Разработка проекта в настоящий момент находится на ранней стадии.
Лента будет ориентирована на взрослую аудиторию, добавляет The Hollywood Reporter.
«Флинтстоуны» - комедийный мультсериал о жизни Фреда Флинтстоуна и его семьи в каменном веке. Впервые он вышел в эфир в 1960 году.