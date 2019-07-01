СМИ: Турция может закупить российские самолеты в случае отказа от F-35

Турция рассмотрит возможность покупки российских военных самолетов, если США откажутся от поставок F-35. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом отмечается, что конфликт между США и Турцией по поставкам оружия находится в активном состоянии, и ранее Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35, если та не откажется от сделки с Россией по покупке ее ракетных систем С-400. В Пентагоне объяснили это тем, что российские системы поставят под угрозу безопасность США.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу в ходе саммита G20, что он обсудил с президентом США Дональдом Трампом намерение купить российские системы ПВО С-400 и американские истребители F-35. Глава государства также отметил, что Турция полна решимости приобрести технологию производства баллистических ракет и нацелена на совместное производство С-400 нового поколения.

«Первая партия С-400 будет доставлена через неделю или 10 дней. Я четко сказал об этом Трампу, и Путин тоже это сказал», - заявил Эрдоган.

Глава Турции напомнил также, что администрация бывшего президента США Барака Обамы уже обошлась один раз несправедливо с турецким государством, когда оно пыталось приобрести американскую систему противоракетной обороны, и повторение ситуации было бы нежелательным.