ВСУ устроили артобстрел по жилым районам ДНР: есть жертвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими районов ДНР, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«По данным следствия, 11 июля 2019 года украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел объектов жилых районов в городе Горловке. В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире», - сообщил представитель СК.

Таким образом, Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины, а также высокопоставленные должностные лица украинского министерства обороны отдают заведомо преступные приказы и тем самым постоянно нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Кроме того, они не соблюдают нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в период войны.

СК продолжит фиксировать факты преступного поведения украинских военных относительно мирного населения, которые не участвует в конфликте.