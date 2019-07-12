Американский переводчик Пушкина получил гражданство РФ

В историческом музее Москвы сегодня американец Джулиан Генри Лоуэнфельд стал россиянином. Наш паспорт получил человек, который переводит произведения Пушкина для мировой аудитории.

Все началось с того, как Лоуэнфельд услышал на улицах Бостона песню Булата Окуджавы. Тогда он понял из нее только одно: что хочет выучить этот незнакомый, но такой красивый язык - русский.

Ему удалось даже в переводах передать особую ритмику. Две его книги отныне будут храниться и в Историческом музее.

В библиотеке музея всего около 200 000 тысяч книг. Все они про историю и искусство России, хотя написаны на разных языках. Здесь можно найти иностранные издания, датируемые XV веком. Сегодня фонд пополнился еще двумя томиками Пушкина на английском в переводе Лоуэнфельда.

Любите ли вы Пушкина - так как любит его он? Его пример - другим наука, считает министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что школьникам, изучающим английский язык, было бы полезно подтягивать знания не только разбирая песни группы The Beatles, но и знакомясь с переводами Лоуэнфельда.

Лоуэнфельда прозвали на Западе адвокатом Чебурашки - за то, что он много раз защищал в суде авторские права «Союзмультфильма» и других наших киностудий.

Любовь к России в семье американца исчисляется не одним поколением. Его прадед переводил «Войну и мир» Льва Толстого, позже бабушка зачитывалась этим романом, восхищаясь князем Андреем. Потому Лоуэнфельд попросил называть его теперь не Джулианом Генри, а на русский манер - Юлианом Андреевичем.