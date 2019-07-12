Виноделы Грузии перекрыли перевал после заявления гендиректора «Рустави 2»: видео
Виноделы вышли на улицы и перекрыли проезд по трассе. Они требуют извиниться за оскорбление грузинского вина.
© Видео: Givi Mdivnishvili, Youtube © Фото: Стрингер, РИА Новости
В Грузии виноделы провели митинг в регионе Кахети с требованием получить извинения от генерального директора «Рустави 2» Ника Гварамии, который ранее оскорбительно высказался о грузинском вине.
Виноделы вышли на дорогу, перегородив проезд через Гомборский перевал, с плакатами. Они скандировали: «Гварамия, уходи!».
На месте присутствовала полиция, которая держала ситуацию под контролем, сообщает телеканал Imedi.
Ранее Гварамия в грубой форме высказался по поводу возможного запрета ввоза грузинских вин в Россию, заявив, что ему «плевать на экспорт». Он также пожаловался, что в связи со скандалами, произошедшими в последнее время, каналу запретили «свободно выражать мысли».