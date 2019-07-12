Путин подписал указ об увековечении памяти Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти нобелевского лауреата в области физики Жореса Алферова.

«Учредить начиная с 2020 года десять персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий, а также определить порядок назначения этих стипендий», - говорится в тексте указа.

Также Путин призвал правительство России решить вопрос о присвоении имени Алферова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету Российской академии наук, рассмотреть возможность установления мемориальной доски и присвоить имя нобелевского лауреата одной из улиц Северной столицы.

Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике, с 1991 по 2017 годы был вице-президентом РАН. Он умер в 2019 году на 89 году жизни.