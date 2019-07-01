СМИ: в Шереметьево из-за грозы задержаны более 10 рейсов

Над столичным аэропортом Шереметьево нависла гроза. Все работы на взлетно-посадочных полосах прекращены.

В Сети опубликованы фото из воздушной гавани. На снимке в Instagram видна огромная грозовая туча, из которой уже начал идти ливень. Яркие краски черных облаков и розового заката контрастируют между собой, делая зрелище еще более впечатляющим.

По данным агентства «Интерфакс», в настоящий момент из-за буйства погоды задержаны в общей сложности 12 рейсов. Сколько продлится непогода и как скоро возобновятся полеты – неизвестно.

Вместе с тем в Шереметьево опровергли данные о нарушении работы аэропорта. Как заявила представитель пресс-службы воздушной гавани Ядвига Кислицына, кратковременный режим грозы над аэродромом не повлиял на производственную деятельность Шереметьево.