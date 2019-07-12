Сотни ядовитых медуз атаковали пляжи Канарских островов

«В случае прикосновения к ней местные власти рекомендуют обратиться к спасателям, чтобы избавиться от щупалец и получить обезболивающее, чтобы уменьшить отек», — пишет издание.

На острове расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара. Как пишет газета Mirror , численность медуз постоянно увеличивается. В связи с этим там установили красный флаг, символизирующий опасность, то есть запрещено находиться на пляже и, тем более, заходить в воду.

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