Сотни ядовитых медуз атаковали пляжи Канарских островов
С 12 июля туристам, отдыхающим на Канарах запрещено купаться и даже просто посещать пляж.
© Видео: Mirror © Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Globallookpress
Туристам запретили посещать пляжи острова Лансароте, который входит в состав Канарских островов, из-за появления сотен ядовитых медуз.
На острове расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара. Как пишет газета Mirror, численность медуз постоянно увеличивается. В связи с этим там установили красный флаг, символизирующий опасность, то есть запрещено находиться на пляже и, тем более, заходить в воду.
Отмечается, что щупальца медуз сильно жалят.
«В случае прикосновения к ней местные власти рекомендуют обратиться к спасателям, чтобы избавиться от щупалец и получить обезболивающее, чтобы уменьшить отек», — пишет издание.