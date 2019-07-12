СК показало видео с места гибели 10 человек на переправе в Тыве

Следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов работает на месте трагедии, где опрокинулся УАЗ при переправе через реку Шуй.

«С чабанской стоянки выехала автомашина марки УАЗ-31512, в которой находились 12 человек, в том числе 5 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 11 лет. Во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомашина остановилась», - говорится в сообщении СК РФ по Якутии.

По данным следователей, машину стало уносить течением и двое мужчин и женщина пытались удержать авто. Однако сильное течение опрокинуло УАЗ, поэтому салон машины быстро заполнился водой. Все находившиеся внутри транспортного средства, двое взрослых и дети, погибли.

Женщину, пытавшуюся удержать машину, унесло течением, а двое мужчин выжили. Поиски пассажирки УАЗ продолжаются.

Как сообщил глава региона Шолбан Кара-оол, в трех километрах от несанкционированной переправы находился мост, но водитель проигнорировал безопасный маршрут.

«Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трех километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег», - написал он.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Глава Тувы объявил о двухдневном трауре в республике.