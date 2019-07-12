Телемост Москва - Киев: что обсудили жители Украины и России

В рамках передачи «Надо поговорить» состоялся «неполитический» телемост Москва - Киев. Программу показал телеканал «Россия 1».

Ведущие призвали говорить «без политики и без посредников». Участники двухчасовой передачи призвали восстановить дружеские отношения между украинцами и россиянами. Включения с Украины проходили в виде видеозвонков, поскольку анонсированный ранее телемост с каналом NewsOne был отменен из-за угроз украинским журналистам.

В итоге гости московской студии поговорили об обширных культурных и исторических связях между странами, вспомнили известные фильмы, песни, сюжеты из общего гуманитарного наследия. Были продемонстрированы опросы жителей РФ и Украины, а также интервью с артистами.

Ведущими стали Андрей Малахов и Мария Ситтель. В программе участвовали актеры Владимир Меньшов, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко и знаменитые спортсмены.

«Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить», - подчеркнул Владимир Меньшов.

В рамках телемоста Лещенко исполнил украинскую песню, а также были показаны кадры со свадьбы телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова.

«Сегодня сделан первый шаг к тому, чтобы мы общались и разговаривали друг с другом», - отметил Малахов.

Напомним, на Украине инициатива провести российско-украинский телемост вызвала бурные протесты, канал NewsOne призывали лишить лицензии. В итоге от идеи решили отказаться.