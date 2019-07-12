Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире

Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес заявил, что власти страны и оппозиция провели переговоры в Барбадосе и сумели договориться продолжать вести диалоги о мире на постоянной основе.

«Мы согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране», - рассказал он об итогах встречи в эфире одного из государственных каналов.

Тем не менее, детали переговоров и конкретные темы, вынесенные на обсуждение, не раскрываются.

Переговоры на Барбадосе стартовали 8 июля. В качестве посредника в диалоге на встрече присутствует норвежская сторона.