Иностранцы смогут упрощенно получить электронную визу в Калининграде

В Калининградской области заработал упрощенный порядок выдачи виз иностранным гражданам. Самый западный регион России стал вторым после Дальнего востока, в котором вступило в силу данное нововведение.

Для европейцев Калининградская область становится настоящим «окном» в Россию. Список стран, граждане которых могут воспользоваться привилегией упрощенного порядка получения визы, увеличился вдвое по сравнению с изначальным. Фактически, российская Прибалтика теперь открыта для всей Европы.

Оформить электронную визу очень просто: для этого не нужны приглашения или подтверждения целей поездки, нет необходимости посещать консульство в приемные часы; достаточно просто зайти на сайт консульского департамента МИД РФ и заполнить заявление, прикрепить фотографию и дождаться уведомления, которое придет на электронную почту.

Неповторимое сочетание современной и средневековой архитектуры, мягкий климат, уникальный янтарь, возраст которого 50 миллионов лет — все это привлекает в Калининградскую область ежегодно тысячи туристов из разных стран.

От момента подачи заявки на сайте до положительного решения проходит не более четырех дней. При этом, отсутствуют какие бы то ни было даже минимальные консульские сборы. Электронные визы успешно протестировали ранее, во время проведения чемпионата мира по футболу - 2018.

Упрощенный порядок получения визы вступил в силу с первого июля. Все условия опубликованы на сайте МИД РФ.