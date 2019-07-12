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Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии

Наталья Вальханская
22:00 12.07.2019
Средства ПВО обнаружили и на безопасном удалении от авиабазы уничтожили три беспилотника боевиков.
Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии
© Фото: Минобороны России

В ночь на 12 июля 2019 года с территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - отметили в Центре.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба провинции Латакия, Сабикия и города Алеппо одноименной провинции», - добавили в ЦПВС.

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 161 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3 479 тонн.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Всего на сегодняшний день с территории иностранных государств
в Сирию, с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 407 785 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на данный момент времени восстановлено 31994 жилых домов, 874 образовательных и 179 медицинских учреждения. Отремонтировано 1070 км автомобильных дорог.

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