Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в Москве

Полицейские задержали 25-летнего москвича, который подозревается в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле в Новой Москве. Тело девушки со следами насильственной смерти нашли сотрудники гостиницы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в ближайшее время с задержанным будут проведены следственные действия. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девушки.

Как рассказали знакомые погибшей, последние несколько лет Альбина вела «не очень скромный» образ жизни - живя в Татарстане, танцевала стриптиз в ночных клубах, а днем посещала курсы бортпроводников. Потом получила работу стюардессы и переехала в Москву.