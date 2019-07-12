Следователи раскрыли подробности расстрела силовиков в Якутии

Региональное управление СК РФ по Республике Якутия начало проверку по факту вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов в Среднеколымске.

«Двенадцатого июля 2019 года около 23 часов в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о семейном скандале с мужем», - сказано в сообщении.

Как рассказали следователи, мужчина открыл огонь из карабина «Тигр» по машине прибывших по вызову полицейских, а затем он застрелился сам. Сотрудник Росгвардии скончался от полученных ранений на месте ЧП, его помощник получил ранения и был госпитализирован.

В СК отметили, что сам стрелок «совершил акт суицида из своего оружия - карабина СКС».

В настоящее время на место происшествия работают следователи и полицейские, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял в Якутии полицейских, прибывших по вызову к его дому, чтобы успокоить его после семейной ссоры.