В Анапе запретили купание на всех пляжах

Все пляжные курорты в Анапе оказались под запретом на купание из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на управление гражданской обороны и защиты населения.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание нужно уделить детям и пожилым людям. Кроме того, руководители предприятий и организаций должны принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее 11 июня в Анапе запретили купаться на надувных матрасах и кататься на катамаранах из-за сильного ветра.

В 2016 году в Анапе за один день во время шторма погибли пять человек. Причиной тому стало донное течение, которое сбило с ног и унесло в море туристов.

Спасатели отмечают, что опасность донного течения заключается в том, что оно направлено от берега и обычно начинается на мелководье. При этом его скорость может составлять от 0,5 до 2,5 метров в секунду. Донное течение сбивает с ног и оттаскивает на глубину, а справиться с ним практически невозможно. При попадании в него рекомендуется не тратить силы, чтобы выплыть к берегу, а грести вдоль него.