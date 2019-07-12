В НАТО выразили обеспокоенность из-за поставок С-400 в Турцию
В НАТО выразили озабоченность по поводу старта поставок российских комплексов С-400, сообщила пресс-служба североатлантического альянса.
«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией», - отметили в НАТО.
Генсек альянска Йенс Столтенберг ранее не раз заявлял, что «каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений», пишет ТАСС. Однако «российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это проблема», говорится в сообщении альянса.
Весной Соединенные Штаты предупреждали Турцию, что поставки российских С-400 Анкаре могут заставить Вашингтон отказаться от поставок ей самолетов F-35.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Турцию осуществлена поставка первой партии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.