«Дорога памяти»: худрук «Школы современной пьесы» рассказал о надписи, которую оставил его отец на стене Рейхстага

Худрук театра «Школа современной пьесы» Народный артист РФ Иосиф Райхельгауз в рамках проекта «Дорога памяти» рассказал о своем отце Леониде Мироновиче Райхельгаузе.

Леонида Райхельгауза забрали в армию, когда ему было 18 лет. Он «пешком, на мотоцикле, на танке прошел всю дорогу в Берлин», поделился сын героя.

«Когда война закончилась, отец расписался на Рейхстаге. Говорил все время: "Вот ты едешь в Берлин, посмотри, я там расписался". Я ходил, смотрел, нигде не находил.

Несколько лет тому назад нашел эту запись, этот его автограф. Там очень много имен, они пишут за кого они мстят. Конкретно. Там это... страшное дело. Целая стена сохранена прямо в бундестаге, где заседает правительство, где сидит президент, Меркель.

Нас привели к этой стене, со мной была моя сестра родная, и мы несколько часов ходили, и сестра увидела. Это невероятно. Увидела, и говорит: "Вот эта папина подпись"», - рассказал Иосиф Райхельгауз.