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«Дорога памяти»: худрук «Школы современной пьесы» рассказал о надписи, которую оставил его отец на стене Рейхстага

Ирина Лосик
Мария Барабанова
20:47 12.07.2019
«Там очень много имен, они пишут за кого они мстят», - сдерживая слезы говорит худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, рассказывая о том, как искал на стене в Берлине автограф отца, который прошел всю Великую Отечественную войну.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Худрук театра «Школа современной пьесы» Народный артист РФ Иосиф Райхельгауз в рамках проекта «Дорога памяти» рассказал о своем отце Леониде Мироновиче Райхельгаузе.

Леонида Райхельгауза забрали в армию, когда ему было 18 лет. Он «пешком, на мотоцикле, на танке прошел всю дорогу в Берлин», поделился сын героя.

«Когда война закончилась, отец расписался на Рейхстаге. Говорил все время: "Вот ты едешь в Берлин, посмотри, я там расписался". Я ходил, смотрел, нигде не находил.

Несколько лет тому назад нашел эту запись, этот его автограф. Там очень много имен, они пишут за кого они мстят. Конкретно. Там это... страшное дело. Целая стена сохранена прямо в бундестаге, где заседает правительство, где сидит президент, Меркель.

Нас привели к этой стене, со мной была моя сестра родная, и мы несколько часов ходили, и сестра увидела. Это невероятно. Увидела, и говорит: "Вот эта папина подпись"», - рассказал Иосиф Райхельгауз.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки всех тех, кто приблизил Победу, вспоминают о своих родных, сражавшихся против фашизма. Каждое интервью уникально, в нем рассказывается о реальных событиях. Проект позволяет показать богатую палитру человеческих судеб. Здесь, на «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов. 

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