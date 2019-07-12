СК: жестоко избившей девочку жительнице Ингушентии предъявлено обвинение

Жительнице Ингушетии, жестоко избившей семилетнюю девочку, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, заявили в СК РФ.

В сообщении говорится, что продолжается расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью 7-летней девочки (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

«Сегодня следователем регионального СУ СК России Ганиевой предъявлено обвинение», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, девочка Аиша Ажигова была доставлена в больницу в Ингушетии с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. По подозрению в совершении преступления была задержана ее тетя, Макка Ганиева. Следователям удалось установить местонахождение родителей Аиши.

Ганиева, с которой девочка жила и которую обвинили в жестоком обращении, сейчас находится под арестом в КПЗ города Карабулака. Женщина жестоко избивала в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года свою племянницу по голове и туловищу с помощью ремня и отрезка шланга.