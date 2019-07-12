Мистический триллер по-ватикански: могилы двух принцесс оказались пусты

Могилы, которые были вскрыты в четверг утром на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пусты.

В склепе принцессы Софии фон Гогенлоэ эксперты нашли просторное пустое подземное помещение площадью примерно 4х3,7 метра. Во вскрытой затем могиле принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков.

Разрешения на эксгумацию добились Пьетро Орланди и его адвокат. Почти 40 лет Пьетро вместе со своей семьей ищет пропавшую тогда - 15-летнюю сестру Эмануэлу. Некторое время назад он получил анонимную открытку с изображением ангела, на ней была подпись: «Ищите Эмануэлу там, куда направлен взор ангела». Брат внимательно следил за вскрытием могил, когда в гробу не оказалось человеческих Пьетро не смог скрыть радости.

«Это значит, что Эмануэла может быть еще живой. Только вот где же тела самих принцесс? И в одном и в другом гробу пусто, а под склепом Софии фот Гогенлоэ специалисты нашли помещение, которое тоже оказалось пустым», - заявил Пьетро Орланди. «Сейчас мы должны провести расследование, выяснить, почему нету тел ни в одной из этих могил, мы меньше всего этого ожидали», - добавила адвокат семьи Орланди Лаура Сгро.

Семья не собирается сдаваться и будет продолжать искать след пропавшей Эмануэлы. Подсказки о ее местонахождении приходят уже не в первый раз и страсти по 15-летней девочке не утихают со времени ее пропажи. В октябре 2018 года ее останки искали в здании апостольской нунциатуры в посольстве Ватикана в Риме, но все тщетно.

Эмануэла - дочь одного из сотрудников канцелярии Ватикана. Накануне исчезновения она посетила занятия по флейте в музыкальной школе, после этого должна была придти увидеться с сестрой, но на встречу так и не пришла.

Розыскать дочь пытались родители, полиция и сам Папа Римский Иоанн Павел II. Он был уверен, что с исчезновением ребенка связаны террористы, которые за два года до этого устроили на него покушение.

Также есть предположения, что к исчезновению девочки причастен сам Святой престол. В деле фигурировало имя высокопоставленного кардинала Казароли - правой руки Папы - он якобы симпатизировал юной девушке, и она исчезла она как раз после одного из тайных свиданий с ним.

Некоторые люди утверждали, что встречали девушку в Лондоне, куда якобы ее тайно перевезли. Родственники не верят в смерть Эмануэлы не верят, и собираются продолжать ее поиски.