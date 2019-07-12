Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мистический триллер по-ватикански: могилы двух принцесс оказались пусты

Мария Осипова
20:34 12.07.2019
Могилы вскрыли после того, как семья Эмануэлы Орланди получила подсказку, что тело пропавшей почти 40 лет назад девочки находится там.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Могилы, которые были вскрыты в четверг утром на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пусты.

В склепе принцессы Софии фон Гогенлоэ эксперты нашли просторное пустое подземное помещение площадью примерно 4х3,7 метра. Во вскрытой затем могиле принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков. 

Разрешения на эксгумацию добились Пьетро Орланди и его адвокат. Почти 40 лет Пьетро вместе со своей семьей ищет пропавшую  тогда - 15-летнюю сестру Эмануэлу. Некторое время назад он получил анонимную открытку с изображением ангела, на ней была подпись: «Ищите Эмануэлу там, куда направлен взор ангела». Брат внимательно следил за вскрытием могил, когда в гробу не оказалось человеческих Пьетро не смог скрыть радости.

«Это значит, что Эмануэла может быть еще живой. Только вот где же тела самих принцесс? И в одном и в другом гробу пусто, а под склепом Софии фот Гогенлоэ специалисты нашли помещение, которое тоже оказалось пустым», - заявил Пьетро Орланди.

«Сейчас мы должны провести расследование, выяснить, почему нету тел ни в одной из этих могил, мы меньше всего этого ожидали», - добавила адвокат семьи Орланди Лаура Сгро.

Семья не собирается сдаваться и будет продолжать искать след пропавшей Эмануэлы. Подсказки о ее местонахождении приходят уже не в первый раз и страсти по 15-летней девочке не утихают со времени ее пропажи. В октябре 2018 года ее останки искали в здании апостольской нунциатуры в посольстве Ватикана в Риме, но все тщетно.

Эмануэла - дочь одного из сотрудников канцелярии Ватикана. Накануне исчезновения она посетила занятия по флейте в музыкальной школе, после этого должна была придти увидеться с сестрой, но на встречу так и не пришла.

Розыскать дочь пытались родители, полиция и сам Папа Римский Иоанн Павел II. Он был уверен, что с исчезновением ребенка связаны террористы, которые за два года до этого устроили на него покушение.

Также есть предположения, что к исчезновению девочки причастен сам Святой престол. В деле фигурировало имя высокопоставленного кардинала Казароли - правой руки Папы - он якобы симпатизировал юной девушке, и она исчезла она как раз после одного из тайных свиданий с ним.

Некоторые люди утверждали, что встречали девушку в Лондоне, куда якобы ее тайно перевезли. Родственники не верят в смерть Эмануэлы не верят, и собираются продолжать ее поиски.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата12.07.2019, 13:36
Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата12.07.2019, 11:05
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:33 В стране и мире
Видео
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в Москве
20:47 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: худрук «Школы современной пьесы» рассказал о надписи, которую оставил его отец на стене Рейхстага
20:34 В стране и мире
Видео
Мистический триллер по-ватикански: могилы двух принцесс оказались пусты
20:15 ОПК
Видео
«Калашников» показал этапы проектирования АК-12 на видео
19:56 В стране и мире
Клюев рассказал, что Кикабидзе тайно приезжает на корпоративы в Россию
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Собака научилась копировать позы с фотографий: видео
В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.