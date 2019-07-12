Клюев рассказал, что Кикабидзе тайно приезжает на корпоративы в Россию

Актер Борис Клюев рассказал, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе тайно выступает на корпоративных вечерах в России.

Он отметил, что на подобных мероприятиях Кикабидзе «хорошо зарабатывает».

«У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось», - рассказал Клюев в интервью изданию «МК».

Он не назвал источник информации, но отметил, что «эту публику хорошо знает». Клюев также напомнил, что слава к Кикабидзе пришла в России, а не в Грузии.

«В Грузии он был просто музыкантом, и все - не больше. Не выдающимся музыкантом», - отметил российский актер.

Напомним, Кикабидзе отказался выступать на территории России в августе 2008 года - после военных действий в Южной Осетии и признания РФ независимости этой республики и Абхазии. Артист также отказался от врученного президентом РФ ордена Дружбы народов, заявив, что относится с уважением к русскому народу, но не может принимать награды и выступать с концертами в нашей стране.