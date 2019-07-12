Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За бортом: частные предприниматели оккупировали подступы к морю и озерам

Василиса Морозова
Павел Ремнев
19:32 12.07.2019
Российский купальщик претерпевает лишения, потому что там, куда раньше можно было пройти безвозмездно, сейчас - шлагбаум.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Властитель местных вод», точнее - береговой линии, оккупировал подступы к рекам и озерам. Предприниматель Анатолий Порецков, по словам местных жителей, огородил часть берега Волги и устроил из народного пляжа - частный.

Порецков в Саратовской области является видной фигурой. Как пишут местные СМИ, крупный предприниматель с целым автопарком и шестью домами. По его словам, участок не его, а сына. Сам Алексей Порецков, утверждает, что пляж взял в аренду, исключительно чтобы облагородить. Плату за вход он просит «чисто символическую».

«Бывает, люди с города, бывает, не местные приезжают, допустим, на море едут, заезжают. То есть желающих много. Здесь, когда сезон, когда хорошая погода - здесь все забито палатками», - пояснил мужчина.

Частный предприниматель отметил, что прибрежная полоса, а уж тем более - Волга - ему не принадлежат. Значит, купаться и загорать можно бесплатно, но нужно обойти арендованные владения Порецкова.

Через вал не перебраться, поэтому людям все-таки придется заплатить. Сейчас Саратовская природоохранная прокуратура проверяет, законно ли Порецков берет деньги за доступ к воде.

«Происходит надлежащие выявление таких фактов, это расценивается нарушением закона, в основном по стране производится принудительный демонтаж всех ограждающих конструкций», - пояснил доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов.

В разгар сезона таких историй становится все больше. В том числе, и на берегу Черного моря. Как потеплеет, на дорогах к народным пляжам вырастают крепкие ребята. У них разговор с отдыхающими простой: хотите купаться - платите.

В Свердловской области памятник природы, озеро Увильды, с естественным пляжем вдруг оказалось за двухметровым забором.

«И обидно за детей, за себя, ну то есть мы не люди что ли? Не можем даже к озеру подойти. Выросла я здесь, родилась. И все, лишили нас последнего удовольствия», - пожаловалась местная жительница.

За человека нужно платить 200 рублей в день, за машину - еще 1000. При этом адвокат бизнесменов, огородивших береговую линию, уверяет, что букву закона они соблюли

«20-метровая береговая полоса, она свободна. Мы должны обеспечить лишь 20-метровую береговую полосу. К сожалению, водное законодательство у нас не говорит о том, каким способом гражданин к ней должен подойти», - пояснила юрист Мария Черкасова.

К сотням формально бесплатных пляжей по всей России дорога теперь очень длинная, сквозь камни и камыши, либо очень короткая, но за деньги.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата12.07.2019, 13:36
Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата12.07.2019, 11:05
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:56 В стране и мире
Клюев рассказал, что Кикабидзе тайно приезжает на корпоративы в Россию
18:43 В стране и мире
Неизвестный расстрелял полицейских в Якутии
18:41 В стране и мире
Видео
«Положительные перемены»: когда в московский регион вернется тепло
18:32 В стране и мире
Видео
В РХБЗ заявили о серьезных несоответствиях в пробах с места инцидента в сирийской Думе
18:24 В стране и мире
Видео
Стоматолог без необходимой лицензии оставил девочку инвалидом в Уфе
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Собака научилась копировать позы с фотографий: видео
В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.