За бортом: частные предприниматели оккупировали подступы к морю и озерам

«Властитель местных вод», точнее - береговой линии, оккупировал подступы к рекам и озерам. Предприниматель Анатолий Порецков, по словам местных жителей, огородил часть берега Волги и устроил из народного пляжа - частный.

Порецков в Саратовской области является видной фигурой. Как пишут местные СМИ, крупный предприниматель с целым автопарком и шестью домами. По его словам, участок не его, а сына. Сам Алексей Порецков, утверждает, что пляж взял в аренду, исключительно чтобы облагородить. Плату за вход он просит «чисто символическую».

«Бывает, люди с города, бывает, не местные приезжают, допустим, на море едут, заезжают. То есть желающих много. Здесь, когда сезон, когда хорошая погода - здесь все забито палатками», - пояснил мужчина.

Частный предприниматель отметил, что прибрежная полоса, а уж тем более - Волга - ему не принадлежат. Значит, купаться и загорать можно бесплатно, но нужно обойти арендованные владения Порецкова.

Через вал не перебраться, поэтому людям все-таки придется заплатить. Сейчас Саратовская природоохранная прокуратура проверяет, законно ли Порецков берет деньги за доступ к воде.

«Происходит надлежащие выявление таких фактов, это расценивается нарушением закона, в основном по стране производится принудительный демонтаж всех ограждающих конструкций», - пояснил доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов.

В разгар сезона таких историй становится все больше. В том числе, и на берегу Черного моря. Как потеплеет, на дорогах к народным пляжам вырастают крепкие ребята. У них разговор с отдыхающими простой: хотите купаться - платите.

В Свердловской области памятник природы, озеро Увильды, с естественным пляжем вдруг оказалось за двухметровым забором.

«И обидно за детей, за себя, ну то есть мы не люди что ли? Не можем даже к озеру подойти. Выросла я здесь, родилась. И все, лишили нас последнего удовольствия», - пожаловалась местная жительница.

За человека нужно платить 200 рублей в день, за машину - еще 1000. При этом адвокат бизнесменов, огородивших береговую линию, уверяет, что букву закона они соблюли

«20-метровая береговая полоса, она свободна. Мы должны обеспечить лишь 20-метровую береговую полосу. К сожалению, водное законодательство у нас не говорит о том, каким способом гражданин к ней должен подойти», - пояснила юрист Мария Черкасова.

К сотням формально бесплатных пляжей по всей России дорога теперь очень длинная, сквозь камни и камыши, либо очень короткая, но за деньги.