Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал законопроект о люстрации, который был внесен в Верховную раду нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

Порошенко иронично назвал инициативу президента «фантастической». По его мнению, целью законопроекта является наказание тех, кто защищал от «агрессии» Украину и дал ей «мощный европейский толчок».

«Перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей Украины», - приводятся слова Порошенко на сайте партии «Европейская солидарность».

Законопроект, который был внесен Зеленским в Раду, предусматривает расширение списка должностей, попадающих под «очистку власти». Законопроект, который был внесен Зеленским в Раду, предусматривает расширение списка должностей, попадающих под «очистку власти». В перечне находятся все высшие должностные лица, которые находились у власти на Украине с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В пояснительной записке сказано, что указанные в списке лица злоупотребляли властью и служебным положением, а также избегали ответственности за действия, которые были направлены на собственное обогащение. Зеленский заявил, что у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней, и обвинил их в коррупции и безразличии.