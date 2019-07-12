При сплаве в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с туристами

При сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с четырьмя туристами.

Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 16.10 по московскому времени. Туристы перевернулись в районе населенного пункта Красный Карачай. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального МЧС.

«Группа в составе 5 человек из Калининградской области, была зарегистрирована в подразделении МЧС», - сказано в сообщении.

Поисками занимаются восемь спасателей при помощи одной плавательного средства и одной единицы техники.