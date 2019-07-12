Неизвестный расстрелял полицейских в Якутии
Мужчина расстрелял прибывших на вызов полицейских в Среднеколымске.
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В Якутии мужчина расстрелял полицейских, прибывших по вызову в его дом.
Инцидент произошел в Среднеколымске. Правоохранители пытались успокоить хозяина дома во время семейной ссоры.
В результате стрельбы один страж порядка скончался, второй сотрудник МВД пострадал. Об этом сообщает FlashSiberia.
«Один полицейский убит, один ранен стрелком в Среднеколымске (Якутия), стрелок застрелился», - уточнили в правоохранительных органах.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.