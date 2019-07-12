«Положительные перемены»: когда в московский регион вернется тепло

Затяжное похолодание в столичном регионе близится к концу. Об этом сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, сегодня было достигнут пик холодной погоды. Это было связано с циклоном, который сопровождался характерной для сентября низкой температурой, облачностью и дождями.

«Начиная, с выходных на фоне роста атмосферного давления в погоде произойдут положительные перемены, в облачности появятся прояснения. Воздушная масса постепенно начнет прогреваться. Ночная температура останется достаточно низкой, около +10. Дневная постепенно приблизится к +20», - сказал Старков.

Он добавил, что возвращение теплой летней погоды ожидается уже на следующей неделе.