В результатах проб с места предполагаемого химического инцидента в сирийской Думе есть серьезные несоответствия. Об этом заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Сергей Кикоть, выступая на специальном брифинге в Гааге.

В частности, генерал указал на то, что в ходе анализа на хлор из тридцати трех проб данные двух лабораторий совпали только в одном случае. А характер повреждения баллонов, говорит о том, что их не сбрасывали с воздуха.

«Параметры, характеристики и внешний вид баллонов с места событий, где произошли эти инциденты не соответствовали тому, что должно было бы ожидаться, если бы они были сброшены с летательного аппарата. Таким образом, обследование обоих мест, а также последующий анализ предполагают, что оба баллона были помещены в оба эти места вручную. Эти выводы опровергают выводы, сделанные в итоговом докладе МУФ и подтверждают российских экспертов о фальсификации и постановочном характере инцидентов в Думе», - заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Сергей Кикоть.

В апреле прошлого года в сирийской Думе якобы было применено химоружие. Информацию об этом активно распространяли западные СМИ и псевдогуманитарная организация «Белые каски». Тогда специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения химических веществ. Но международная коалиция во главе с США бездоказательно обвинила сирийские войска в применении запрещенного оружия, и без санкции ООН нанесла массированный удар по Сирии.