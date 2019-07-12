Стоматолог без необходимой лицензии оставил девочку инвалидом в Уфе

Врачи Уфы исправляют ошибку коллеги. Он сделал инвалидом здоровую девочку.

Восьмилетняя Юлиана не просит у мамы ни любимое печенье, ни яблоки. За столом ест мало. Не потому что не хочет - не может, больно. Девочка медленно жует только на одной стороне челюсти, другой - просто нет.

«Яблоки я люблю, но мне их тяжело кушать, потому что у меня зубов нет», - говорит Юлиана Гариева.

Без челюсти ребенка оставил стоматолог. Четыре года назад у Юлианы заболел зуб. Это был обычный поход в местную поликлинику. Молочный зуб удалил участковый врач. Казалось бы, элементарная процедура. Но спустя несколько часов у малышки начались страшные отеки.

«На следующий день повезла опять в стоматологию. Щека опухла, глаз закрывался почти. Врач поковырялся, посмотрел, говорит: "Давайте второй зуб удалим"», - рассказала Зульфия Гариева.

Удалил соседний зуб, а потом еще один - видимо, на всякий случай. Рвал наугад, без снимков, а потом отправил домой с высокой температурой. Испуганные родители повезли ребенка в Уфу - в детскую республиканскую больницу. Там врачи пришли в ужас: девочка от боли не могла сказать ни слова. Реанимация, несколько операций. Медики объяснили: еще один день промедления, и Юлиана умерла бы от заражения.

Счет шел на часы. Чтобы спасти ребенку жизнь, пришлось удалить половину челюсти. После выписки страховая компания начала проверку. Оказалось, врач работал без лицензии на детскую стоматологию. В клинике можно лечить только взрослых, но врач продолжил принимать маленьких пациентов.

Минздрав республики провел собственную проверку. Главного врача обязали устранить нарушения: получить лицензию и поставить рентген аппарат. Но пока в больнице никаких изменений не произошло. Мать Юлианы написала заявление в следственный комитет республики.

«Организовано проведение доследственной проверки на территории Туймазинского района», - заявил Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ.

Семья требует привлечь врача к ответственности за то, что здоровая девочка стала инвалидом.

Юлиана сейчас носит пластину, через несколько лет ей снова придется делать сложную операцию, на которую семья уже начинает собирать деньги. Нужно будет вставить имплант челюсти и зубов.

Но кажется, даже в своей беде, девочка сумела найти для себя хорошее. Теперь она знает, что нужно сделать, чтобы больше никто из детей не испытал то, что пришлось вынести ей - девочка хочет стать хорошим стоматологом.