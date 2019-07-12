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За нами следят. Google призналась в прослушке телефонов пользователей

Василиса Морозова
Денис Шурыгин
18:21 12.07.2019
Американская компания Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые миллионы пользователей по всему миру отдают голосовому помощнику в своих гаджетах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Golovniov, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американская компания Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые миллионы пользователей по всему миру отдают голосовому помощнику в своих гаджетах. 

Каждый раз, когда кто-либо говорит «Okey, Google», где-то на том конце провода тут же «снимают трубку». Человек подслушивает вполне реальный, то есть сама команда активирует не только голосовой помощник на телефоне, но и сотрудника корпорации. Откровенное признание было опубликовано на официальном сайте Google в разделе безопасность.

Один из этих языковых обозревателей нарушил нашу политику безопасности, допустил утечку конфиденциальных аудиоданных из Голландии. Российские службы безопасности в настоящее время проводят расследование и принимают все необходимые меры.

Бельгийский новостной телеканал узнал, о чем пользователи говорят со своими гаджетами, в распоряжение телеканала попало около тысячи аудиозаписей. В Google оправдываются, что подслушивали из благих намерений, чтобы не возникало недопонимания с голосовым помощником. Если вас не понял искусственный интеллект, в дело вмешивается обычный. Вместе с ним включается и человеческий фактор, это уже настоящий риск, поскольку информация может попасть не в те руки.

«В правительстве, предприниматели, бизнесмены высокого уровня, которые опасаются, что какая-то конфиденциальная информация может быть украдена. И приходят к пользованию телефоном, который они помнят, знают, который они любят. И ностальгия, и, в то же самое время, они очень хорошо защищены от несанкционированной передачи данных», - пояснил бизнесмен Олег Ефанов.

Не так страшен голосовой помощник как сам гаджет. Информацию о пользователях собирают все корпорации, не только Google. Микрофон, камера, датчик GPS, история посещения ресурсов - ежедневно мы оставляем после себя огромное количество следов, которые формируются в базы данных и становятся товаром на рынке. При этом, пользователи сами дали на это согласие, когда ставили галочки при регистрации. Вряд ли кто-то внимательно читал лицензионное соглашение.

«Конкретно про меня, про вас, можно узнать, где мы находились за последние полгода, в какой день, где, конкретную точку на карте. Распечатать все смс, узнать все номера телефонов, с кем мы разговаривали. Это можно сделать про любого человека в России. Можно купить паспортные данные, СНИЛС, все что угодно», - пояснил член правления Ассоциации пользователей интернета Станислав Шакиров.

За нами следят и это не паранойя. В США, например, 19-летний подросток научился подключаться к веб-камерам чужих компьютеров, и начал подглядывать за девушками.

«Я швырнула телефон, разревелась, я говорила по телефону с мамой и она тоже начала плакать. Я даже не могу выразить словами в каком психологическом и эмоциональном состоянии я пребывала в тот момент. Это ужасно, просто ужасно», - сказала юная Мисс США Кэссиди Вульф.

Самый красивый подросток Америки по версии 2013 года Кессиди потеряла дар речи, когда одноклассник потребовал прислать ему интимные снимки, чтобы он не опубликовал в сети то, что подсмотрел сам. Парню дали 18 месяцев тюрьмы. Российское законодательство пока никак не защищает граждан от утечек информации.

«Сегодня средний размер компенсации морального вреда за нарушение законодательства о персональных данных составляет 5-10 тысяч рублей. Понятно, что ради такой компенсации никто не хочет идти в суды, тратиться на адвокатов»,- рассказал член рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ Саркис Дарбинян.

Полной гарантии безопасности у пользователей гаджетов нет. Однако защитить себя все же можно, по крайней мере, не лениться выдумывать сложные пароли, использовать отпечатки пальцев и сканер сетчатки глаза. Также нужно подумать, какие приложения используют камеру и микрофон и подумайте, насколько им это необходимо.

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