Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Украиной

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России тему отношений Москвы и Киева с учетом переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президент и члены Совбеза обсудили вопросы внутренней повестки.

На совещании присутствовали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Вчера, 11 июля, Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор. Инициатива исходила от украинской стороны. Президенты обсуждали ситуацию в Донбассе и работу по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».