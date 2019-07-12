Двойное сальто на автомобиле устроил житель Омска: видео

На парковке у омского торгового центра легковой автомобиль сделал двойное сальто. Видео с камер наблюдения появилось в одной из социальных сетей.

На кадрах видно, как автомобиль при выезде с парковки дважды переворачивается.

«Информация поступала вчера, 11 июля, в 5.20 утра. Автомобиль ВАЗ допустил наезд на препятствие», - цитирует «Новый Омск» начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД РФ по Омской области Наталью Бобылеву.

В ГИБДД сообщили, что водитель скрылся с места происшествия, а в медучреждения города никто не обращался.