После установки бюста Жукова в Харькове ГПУ попросили возбудить дело

Украинский институт национальной памяти просит Генеральную прокуратуру Украины и Нацполицию возбудить дело по факту установки бюста маршала Георгия Жукова в Харькове.

Как сообщается на сайте института, 11 июля в Харькове по инициативе городского головы города Геннадия Керсеса был установлен памятник, посвященный Георгию Жукову. Сотрудники института попросили Нацполицию проверить обстоятельства установления бюста, а Генпрокуратуру обратиться в административный суд и возбудить уголовное дело.

«Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском в Харьковский городской совет и его исполнительных органов об обязательствах демонтировать указанный памятник как таковой, что является символикой коммунистического тоталитарного режима», - говорится в сообщении.

Юрист Института Сергей Рябенко заявил, что на Украине запрещено установление памятников, посвященных Жукову, согласно нормам действующего законодательства, поэтому произошедшее в Харькове «прямо нарушает действующее законодательство Украины», подчеркнули в Украинском институте национальной памяти.

Отмечается, что установление памятника состоялось «за благотворительные средства» партии « Оппозиционный блок».

Напомним, памятник маршалу Жукову, находившийся у здания харьковского Дворца спорта, снесли протестующие украинские националисты в июне.