Убившему итальянского репортера в Донбассе украинцу вынесли приговор

Бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика российского правозащитника Андрея Миронова под Славянском в 2014 году. Данное решение вынес суд города Павия.

Маркив арестовали в Италии в конце июня 2017 года, когда он прибыл навестить живущую на Апеннинах мать. Украинец был единственным обвиняемым в убийстве репортера и переводчика, сообщает издание Rainews24.

Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска пять лет назад - 24 мая 2014 года. В их группу также входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, он остался в живых. По его словам, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, как утверждает обвинение, командовал Маркив. Реголон выступал в качестве главного свидетеля обвинения.

На оглашении приговора пришли родственники Роккелли, представители журналистских организаций и союзов, а также послы Италии и Украины. Официальные представители Киева, где оценивают случившееся как «происшествие военного времени», давали показания в защиту Маркива. Сам он свою вину не признал, в том числе в последнем слове. Приговор может быть обжалован в апелляционном, а потом кассационном судах.