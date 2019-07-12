В Тыве 12 и 13 июля объявлен траур после трагедии на реке Шуй

В связи с трагическим событием на реке Шуй в Бай-Тайгинском районе, в результате которого погибли десять человек, в Тыве был объявлен траур.

В распоряжении портала plusinform оказалось постановление главы республики Шолбана Кара-оола, в котором сказано, что днями траура в Тыве были объявлены 12 и 13 июля. В эти дни должен быть приспущен государственный флаг республики, а телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные программы.

Как написал в социальных сетях Кара-олл, власти республики возьмут все расходы по организации похорон, где на переправе утонул УАЗ с десятью пассажирами. СУСК РФ по Тыве возбудило уголовное дело по ч.5. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

К месту происшествия прибыли спасатели МЧС РФ и Службы ГО и ЧС Тывы. По данным спасателей, были начаты поисковые работы пропавшего человека, которого унесло течением.